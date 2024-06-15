Постпред Украины при ООН Кислица: США не нашли нарушений при проверке «Азова»

Правительство США проверило нацбат «Азов»* и не нашло препятствий для оказания военной помощи. Такое заявление сделал на заседании Совбеза ООН постпред Украины при организации Сергей Кислица, его слова привело РИА «Новости».
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