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Россиянам посоветовали заправляться зимой бензином марки АИ-92

Россиянам посоветовали заправляться зимой бензином марки АИ-92

Технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов заявил, что зимние морозы создают дополнительную нагрузку на автомобиль, особенно при старте двигателя, поэтому машину желательно заправлять топливом с минимальным октановым числом.

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