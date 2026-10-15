Традиционный анекдот в тему:Приходит новый русский в аптеку в Таиланде и говорит:— Слышь, братан, дай мне ту мазь, что для тигров.
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Спасибо, от души посмеялась, и настолько от души, что аж до слёз! Но ведь это реально работающая мазь! И не надо соответствовать социалистической щедрости вьетнамцев, и мазать под носом так много, что появляется краснота! Так что спасибо Вьетнаму - как могли, так и расплатились. Ведь никто не видел ЧТО после войны осталось вьетнамцам!..