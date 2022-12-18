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Свежие комментарии

  • Сорокин Антон
    Очень понравилось, спасибо автору!) Когда-то у меня жила самая большая собака в нашем огромном городе. 96 в холке - к...Ты хорошая собаче...
  • Nata
    Иных хозяев без строгого намордника из квартиры и выпускать не стоит.Ты хорошая собаче...
  • Виктория Смолкина
    собака знает на кого лаять ,а на кого нет.Это не хозяева ,это изверги.Крaжа

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