Владимир Путин внёс изменения в состав Госсовета

Так, указом Президента РФ от 15 ноября 2021 № 653 в состав Госсовета введены руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, глава Республики Мордовия Артем Здунов, глава Узловского района Тульской области Марина Карташова, мэр Тюмени Руслан Кухарук, глава Дагестана Сергей Меликов, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, руководитель фракции «Новые люди» Алексей Нечаев, полпред президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, губернатор Ульяновской области Алексей Русских, глава Тувы Владислав Ховалыг.