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Добивают себя: Захарова ответила на отказ ОБСЕ осудить атаку ВСУ на Белгород

Добивают себя: Захарова ответила на отказ ОБСЕ осудить атаку ВСУ на Белгород

Отказ от осуждения атаки ВСУ на Белгород в канун Нового года говорит о добивании ОБСЕ. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала желание генсека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе встать на сторону Украины.

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