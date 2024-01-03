Добивают себя: Захарова ответила на отказ ОБСЕ осудить атаку ВСУ на Белгород

Отказ от осуждения атаки ВСУ на Белгород в канун Нового года говорит о добивании ОБСЕ. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала желание генсека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе встать на сторону Украины.
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