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Sohu: Россия пошлет «самый жесткий сигнал» США и НАТО, если развернет ядерное оружие в Белоруссии

Sohu: Россия пошлет «самый жесткий сигнал» США и НАТО, если развернет ядерное оружие в Белоруссии

Российская Федерация пошлет «самый жесткий сигнал» США и Североатлантическому альянсу, если развернет свое ядерное оружие в Белоруссии.

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