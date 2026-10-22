Конвертоплан MV-75 Cheyenne / © Al Drago / Bloomberg / Getty Images Конвертоплан MV-75 разрабатывается компанией Bell Textron и должен заменить значительную часть вертолетов UH-60 Black Hawk, которые сейчас используются американскими войсками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии