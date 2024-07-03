В Бобруйске чуть не оборвалась жизнь двух девчонок.

В Бобруйске 20 минут назад чуть не оборвалась жизнь двух девчонок. Их СПАСЛИ сотрудники ОСВОД.Спасатели ОСВОД Бобруйской спасательной станции ОСВОД выбыли на помощь двум девчёнкам которым было 10 и 13 лет.