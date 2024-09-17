Ханчжоу (ATP). 1-й круг. Чилич встретится со Свайдой, Дардери – с Кукушкиным

Hangzhou Open Ханчжоу, Китай 17 – 24 сентября 2024 ATP 250 Призовой фонд – 1 000 630 долларов Открытые корты, хард Первый круг Аслан Карацев (Россия) Маттиа Беллуччи (Италия) Дата проведения 19 сентября, 03.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии