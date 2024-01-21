Экс-игрок Дьяков: если Абаскаль уйдет, то "Спартак" ничего не потеряет

Бывший защитник "Ростова" Виталий Дьяков поделился размышлениями на тему вероятного ухода испанского специалиста Гильермо Абаскаля с поста главного тренера московского "Спартака" и рассказал, считает ли это потерей.
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