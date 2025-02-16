Песков заявил, что диалог Путина и Трампа был конструктивным и доброжелательным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о конструктивном, рабочем и доброжелательном тоне телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом.
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