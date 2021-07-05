Предоставление многодетным семьям меры социальной поддержки в виде денежной компенсации затрат на приобретение школьной формы

Компенсация предоставляется один раз в календарном году и не более одного раза в учебном годуВ соответствии с Порядком предоставления многодетным семьям меры социальной поддержки в виде денежной компенсации затрат на приобретение школьной формы детям, обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам по очной форме обучения, расположенных на территории Республики Крым (далее – компенсация), утвержденным постановлением Совета министров Республики Крым от 26 августа 2019 г.