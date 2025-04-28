Nintendo Switch 2 и Diablo IV: Род Фергюссон делится инсайдерской информацией о разработ...

Nintendo Switch 2 и Diablo IV: Род Фергюссон делится инсайдерской информацией о разработке и планахВ недавнем интервью Vice с Родом Фергюссоном, руководителем франшизы Diablo, обсуждались перспективы выхода Diablo IV на новую портативную консоль Nintendo Switch 2.
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