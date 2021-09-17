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Петр Толстой: Граждане своими нервами и отсутствием работы вынуждены расплачиваться за прихоти топ-менеджеров

Петр Толстой: Граждане своими нервами и отсутствием работы вынуждены расплачиваться за прихоти топ-менеджеров

Все разговоры о нехватке мигрантов основываются на неверной логике и подмене понятий. У нас нет никакой нехватки мигрантов, не хватает Москве совсем иного – рабочей силы, которая вовсе не обязана состоять из уроженцев среднеазиатских республик.

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Геннадий
Ефимов бы поселить рядом с общагами мигрантов-азиатов! (хотя бы на 2 недели)
Татьяна Бутова
Не рядом, а в общежитие хотя бы на неделю в качестве включенного наблюдателя
Леонид
Петя! Как депутат, почему ты раньше об этом молчал? По-моему, тебе трибуну Думы предоставляли, когда ты только захочешь. Выборы!! Пора о народе вспомнить? Обычное лицемерие.
Sergio
Петя - лицемер? А Леонид - демагог!!!???
Ирина52
А по существу проблемы, без перехода на личности, рассуждать слабо?
mark nikitin
А Вы на выборы пойдёте...? Там и проголосуете, за то чтобы в России депутаты могли говорить, то что считают нужным, а не то что обязанны по конституции 93 года, написанной в Госдепе США.
mark nikitin
mark nikitin
Геннадий
Простите его и не упрекайте, он не знал! Петя узнал об этом только вчера из инета и сразу ночью отреагировал.
Александр Клюянов
Уровень безработицы в РФ более 5%. 4 500 000 человек не имеют работы. Поэтому нужно пригласить несколько миллионов гастарбайтеров... Абсурд, за который должно пострадать непосредственно правительственное чиновничество.
Татьяна Бутова
Александр, полностью вас поддерживаю.
Татьяна Бутова
Главное, чтобы критика Петра Т. не закончилась после выборов. Надо оставить ПАССЕ и заняться миграционной политикой.
mark nikitin
Мигранской Политикой у нас Государство сможет заниматься, только когда Россиия венернёт Суверенитет. Пока Россия Колония США, Госдеповский чиновнник будет решать Мигранскую Политику для нас. Посмотрите на Европу - США приказало Европе принять беженцев. Сейчас проголосуем не так, и к нам поедут беженцы со всего света.
mark nikitin
Геннадий
Да, очень верно сказано!!!
N S
П.Толстой прав !!!!!!+++++ и его поддерживает на 1000% все(!!!) адекватные Граждане Нашей Страны. Но пока эти высказывания - всего лишь предвыборные лозунги. Увы...
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Вот и проверить на предмет взяток Ефимова . И ещё диаспоры создают , президентов . Охренеть можно . Запретить въезд и все дела . Кончится это всё печально для власти
Николай skif
Уже это было во времена лужкова.. По на привозили привозили азиатских бездельников.. А ведь их учить надо , делать из них квалифицированных работников ....
Лирина Полесская (Вяткина)
УМНИЦА Петр Толстой !!!
Геннадий
Конечно УМНИЦА, кто ж отрицает!
Павел Родионович Гаврилов
Надо этого пидараса зама заставить самого работать.пидар.
Владимр Семкин
А где действия петр ты эе депутат так реагируй а не болтай

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