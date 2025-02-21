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ВСУ атаковали российский регион десятками БПЛА

ВСУ атаковали российский регион десятками БПЛА

Гладков: Белгородская область подверглась атаке 37 БПЛА со стороны ВСУ Вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область 37 БПЛА, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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