ВСУ атаковали российский регион десятками БПЛА

Гладков: Белгородская область подверглась атаке 37 БПЛА со стороны ВСУ Вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область 37 БПЛА, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
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