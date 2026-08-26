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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Локомотив» и Титков согласовали оклад – 4,5 млн рублей в месяц. «Балтика» пытается сохранить хавбека по требованию Талалаева и предлагает новый контракт (Иван Карпов)

Николай Титков и « Локомотив » продолжают переговоры об условиях контракта. По сведениям инсайдера Ивана Карпова , полузащитник согласовал с московским клубом только оклад – 4,5 млн рублей в месяц.

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