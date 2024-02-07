Океанологи призвали помочь попавшим в ледяной плен косаткам

У попавших в ледяной плен косаток остается очень маленькое пространство для нахождения на поверхности, а это лишает их возможности дышать, пояснили в среду, 7 февраля, в разговоре с «Известиями» океанологи.
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