Рабочие предприятий Татарстана смогут лично обратиться к депутату Госдумы

Совещания, связанные с производственной деятельностью, больше не будут проходить в кабинетах. К такой договоренности пришли первый зампред комитета Госдумы по МСП Альфия Когогина и Минпромторг РТ в ходе заседания рабочей группы по реализации госпрограмм поддержки в промышленности и привлечению средств из федерального бюджета в татарстанскую экономику, которое прошло в Набережных Челнах.