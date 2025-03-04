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Социолог Лопатина: самозанятые могут получить страховую пенсию при наборе стажа

Социолог Лопатина: самозанятые могут получить страховую пенсию при наборе стажа

Эксперт Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина рассказала в беседе с РИА Новости, что самозанятые могут получить страховую пенсию по старости при достижении пенсионного возраста, если у них будет стаж 15 лет и минимум 30 пенсионных баллов.

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