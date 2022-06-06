Команда Тихоокеанского флота завоевала Кубок Приморского края по парусному спорту в гонках на ялах

Команда Тихоокеанского флота завоевала Кубок Приморского края по парусному спорту в гонках на ялах

В регате участвовало 10 команд, которые представляли ТОФ, ТОВВМУ и другие морские учебные заведения края.

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