Определились победители первого дня чемпионата России по тяжелой атлетике

10 сентября в Москве стартовал Магнит Чемпионат России по тяжелой атлетике. В первый день соревнований спортсмены разыграли медали в четырех весовых категориях: женщины в весовых категориях до 49 и 53 кг, мужчины — до 60 и 65 кг.