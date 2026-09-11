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Определились победители первого дня чемпионата России по тяжелой атлетике

Определились победители первого дня чемпионата России по тяжелой атлетике

10 сентября в Москве стартовал Магнит Чемпионат России по тяжелой атлетике. В первый день соревнований спортсмены разыграли медали в четырех весовых категориях: женщины в весовых категориях до 49 и 53 кг, мужчины — до 60 и 65 кг.

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