Стало известно, как вернуть утраченные деньги на Агафью Коровницу

В воскресенье, 18 февраля, Церковь вспоминает святую великомученицу Агату (Агафию). Жившая в III веке в Сицилии и воспитанная в благочестивой христианской семье девушка пострадала за свою веру в период гонения на христиан.
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