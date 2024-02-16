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Стало известно, как вернуть утраченные деньги на Агафью Коровницу

Стало известно, как вернуть утраченные деньги на Агафью Коровницу

В воскресенье, 18 февраля, Церковь вспоминает святую великомученицу Агату (Агафию). Жившая в III веке в Сицилии и воспитанная в благочестивой христианской семье девушка пострадала за свою веру в период гонения на христиан.

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