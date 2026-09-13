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За рулем

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Lidu Aquila 360 – домашний уют и спокойствие вместо суеты походного автодома

Lidu Aquila 360 – домашний уют и спокойствие вместо суеты походного автодома

В модели образца 2027 года особое внимание уделено интерьеру: он оформлен в стиле кубистического минимализма, но с созданием теплой, уютной атмосферы.

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