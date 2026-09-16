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Арабский центр исследований и изучения указал на кризис доверия к МУС

Дове­рие к меж­ду­на­род­но­му пра­ву зави­сит от после­до­ва­тель­но­сти его при­ме­не­ния. Об этом заявил испол­ни­тель­ный дирек­тор каир­ско­го Араб­ско­го цен­тра иссле­до­ва­ний и изу­че­ния Хани Соли­ман.

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