Арабский центр исследований и изучения указал на кризис доверия к МУС

Дове­рие к меж­ду­на­род­но­му пра­ву зави­сит от после­до­ва­тель­но­сти его при­ме­не­ния. Об этом заявил испол­ни­тель­ный дирек­тор каир­ско­го Араб­ско­го цен­тра иссле­до­ва­ний и изу­че­ния Хани Соли­ман.