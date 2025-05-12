Фенотип: Как внешний вид и внутренние характеристики формируют организм?

Фенотип, происходящий от греческих слов, означающих «являть» и «отпечаток», представляет собой множество различных визуальных и биологических признаков организмов, который можно наблюдать без специальных лабораторных исследований.
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