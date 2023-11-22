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Объявлено о возвращении попрощавшегося с россиянами Нагиева

Объявлено о возвращении попрощавшегося с россиянами Нагиева

Дмитрий Нагиев после февральских событий принял решение сделать паузу в карьере. Знаменитость временно ушел с российского телевидения, объяснив это усталостью от работы и желанием сменить обстановку, набраться сил.

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Комментарии
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МК
Мария Калинина
Красивого возвращения не получилось,зачем надо было выпендриваться
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11 час.

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