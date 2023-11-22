Объявлено о возвращении попрощавшегося с россиянами Нагиева

Дмитрий Нагиев после февральских событий принял решение сделать паузу в карьере. Знаменитость временно ушел с российского телевидения, объяснив это усталостью от работы и желанием сменить обстановку, набраться сил.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии