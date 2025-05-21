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В Орловском полесье по-прежнему закрыт доступ к озеру Старое

В Орловском полесье по-прежнему закрыт доступ к озеру Старое

Орловцы обеспокоены судьбой озера Старое в Орловском полесье Хотынецкого района. В прошлом году силами частника здесь началась реконструкция: территорию закрыли для посетителей, появились информационные таблички о реализации некоего проекта по благоустройству.

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