В Орловском полесье по-прежнему закрыт доступ к озеру Старое

Орловцы обеспокоены судьбой озера Старое в Орловском полесье Хотынецкого района. В прошлом году силами частника здесь началась реконструкция: территорию закрыли для посетителей, появились информационные таблички о реализации некоего проекта по благоустройству.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии