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Орлов о «Краснодаре»: «Для борьбы за чемпионство и даже призовое место нужно взять двух-трех игроков высокого класса. Не меньше»

Орлов о «Краснодаре»: «Для борьбы за чемпионство и даже призовое место нужно взять двух-трех игроков высокого класса. Не меньше»

Ранее «Краснодар» проиграл «Уралу» (1:3) в матче 16-го тура Мир РПЛ. Теперь «быки» идут на 2-м месте после «Зенита».

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