Медведев: «Национальное объединение» стало типичной русофобской партией

Французская партия «Национальное объединение» стала типичной европейской русофобской партией, заявил зампред Совбеза России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.
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