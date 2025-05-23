За два года «Средволгаводхоз» расчистил около 1,5 километра реки Мелекески

Автор: Наталья Рыбакова«Средволгаводхоз» отмечает 25-летие со дня основания. Сотрудники предприятия занимаются очисткой водоемов, обеспечивают работу водохозяйственной инфраструктуры на Куйбышевском водохранилище.
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