Спецпред Китая согласился, что РФ должна участвовать в обсуждении по Украине

Специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй согласился с тем, что все обсуждения по вопросам урегулирования на Украине невозможны без участия России, а также без учета ее интересов безопасности.
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