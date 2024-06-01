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Царьград

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Жители Харькова сообщают о взрыве в городе 1 июня 2024

Жители Харькова сообщают о взрыве в городе 1 июня 2024

Рассказываем, что известно ситуации.В Харькове произошёл взрыв в субботу, 1 июня. Об этом сообщил глава областной администрации Олег Синегубов в своём телеграм-канале.

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