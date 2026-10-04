Даже слабая гравитация Луны может запускать землетрясения на Земле

Всё дело в резонансе Даже слабое гравитационное воздействие Луны и Солнца способно влиять на движение земных разломов и при определенных условиях запускать так называемые медленные землетрясения.
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