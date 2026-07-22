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Военные новости ★ сводки СВО

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‼️🇷🇺Трудности, которые создают для России на топливном рынке, временны, — Путин Другие заявления главы государства: ▪️Состояние российской экономики устойчивое, даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в ТЭК; ▪️ВВП России в мае вырос на 0,3%, за пять месяцев текущего года – на 0,2%; ▪️ В России ускоряется динамика банковского кредитования, включая ипотеку и кредиты юридическим лицам; ▪️Бюджет России в июне был исполнен с профицитом в 196 млрд рублей за счет как нефтегазовых, так и ненефтегазовых доходов; ▪️ Запуск нового инвестиционного цикла в России — это важнейшая задача; ▪️Необходимо дополнительно поддержать бюджеты регионов; ▪️ Ненефтегазовые доходы бюджета России во II квартале выросли на четверть в годовом выражении; ▪️ Экономическую политику РФ нужно ориентировать на долгосрочные цели.

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