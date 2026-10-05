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Иркутск Сегодня

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Погода в Иркутске 6 октября: облачно, небольшой дождь и до +14°

Синоптики прогнозируют сегодня переменную облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

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