«Киев не может дожидаться выборов в США»: в Европе сказали, когда кончится конфликт на Украине

Следующие месяцы станут решающими в конфликте на Украине. Такое мнение высказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, отметив, что западные страны не должны откладывать вопросы, связанные с оказанием поддержки Киеву.
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