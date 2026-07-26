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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Льюис Хэмилтон: «Убежден, нам не следовало проводить последний пит-стоп, шины на моем болиде были в полном порядке»

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон подвел итоги Гран-при Венгрии, заявив, что команда допустила ошибку, решив провести еще один пит-стоп в тот момент, когда на трассе включился режим виртуального сейфти-кара.

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