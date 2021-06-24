Происшествия

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В Архангельской области женщина признана виновной в истязании несовершеннолетних детей

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора  47-летней жительнице Плесецкого района.

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