В Архангельской области женщина признана виновной в истязании несовершеннолетних детей

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 47-летней жительнице Плесецкого района.
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