Депутаты Кемерова увеличили бюджет областного центра на 2023-2025 годы

В бюджет города внесены изменения.Депутаты Кемеровского горсовета приняли изменения в бюджет города. Начальник финансового управления города Кемерово Ирина Викулова во время 29-го заседания горсовета отметила, что это уже третье в 2023 году внесение изменений в бюджет.