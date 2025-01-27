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«Ведомости»: промышленный сектор России попал под угрозу банкротств

«Ведомости»: промышленный сектор России попал под угрозу банкротств

В российском промышленном секторе может подняться волна корпоративных банкротств. Об этом сообщили «Ведомости», ссылаясь на аналитическую записку экспертов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

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