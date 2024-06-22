Боец ВС РФ рассказал о продвижении ВСУ под Харьковом: «Русские выдохлись»

МОСКВА, 22 июня, ФедералПресс. Украинское командование сообщило о продвижении ВСУ под Харьковом. Каких успехов удалось добиться украинской армии на этом направлении и как складывается ситуация на фронте, в беседе с «ФедералПресс» рассказал военнослужащий ВС РФ Александр.