В убитой боевиками ХАМАС девушке узнали немецкую татуировщицу: «Кошмар для нашей семьи»

Тридцатилетняя немецкая татуировщица была убита хамасовцами во время посещения музыкального фестиваля в Израиле перед тем, как боевики выставили напоказ ее тело в кузове грузовика и заявили, что она была израильской военнослужащей.
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