🗣В Крыму выступили за принудительное лечение от алкогольной и наркотической зависимости родителей в семьях с детьми Об этом заявила уполномоченный по правам ребёнка в Республике Крым Ирина Клюева.
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🗣В Крыму выступили за принудительное лечение от алкогольной и наркотической зависимости родителей в семьях с детьми Об этом заявила уполномоченный по правам ребёнка в Республике Крым Ирина Клюева.