БАМ может столкнуться с нехваткой транспортных мощностей из-за роста спроса на уголь Наталья МарковаПовышение спроса на уголь с Востока России может привести к перегрузке Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссибирской железной дороги (Транссиб).