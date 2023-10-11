БАМ может столкнуться с нехваткой транспортных мощностей из-за роста спроса на уголь Наталья МарковаПовышение спроса на уголь с Востока России может привести к перегрузке Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссибирской железной дороги (Транссиб).
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