Минцифры рассказало, что делать айтишникам при отказе в отсрочке от армии

Сотрудникам IT-компаний, которых призвали на срочную службу в армии, несмотря на предусмотренную законодательством отсрочку, следует обратиться в Минцифры, говорится в рекомендациях, опубликованных ведомством.
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