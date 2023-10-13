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Минцифры рассказало, что делать айтишникам при отказе в отсрочке от армии

Минцифры рассказало, что делать айтишникам при отказе в отсрочке от армии

Сотрудникам IT-компаний, которых призвали на срочную службу в армии, несмотря на предусмотренную законодательством отсрочку, следует обратиться в Минцифры, говорится в рекомендациях, опубликованных ведомством.

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