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Глава МИД КНР уличил США в лицемерии по суверенитету Тайваня и Украины

Глава МИД КНР уличил США в лицемерии по суверенитету Тайваня и Украины

Глава МИД КНР заявил, что США придерживаются двойных стандартов по суверенитету Тайваня и Украины США говорят о суверенитете, когда речь идет об Украине, но забывают о нем в вопросе Тайваня и территориальной целостности Китая, заявил во вторник, 7 марта, на ежегодной пресс-конференции на полях сессии всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) министр иностранных дел Китая Цинь Ган.

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