Губернатор Забайкалья утвердил название спортзала в честь ракеты "Орешник"

Жители Атамановки предложили назвать новый спортзал в честь ракеты "Орешник". Губернатор Александр Осипов поддержал идею во время "Прямого разговора"В ходе ежегодной программы "Прямой разговор" с губернатором Забайкальского края жители посёлка Атамановка, что в Читинском районе, предложили присвоить наименование новому спортивному залу в честь "Орешника".