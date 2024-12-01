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Губернатор Забайкалья утвердил название спортзала в честь ракеты "Орешник"

Губернатор Забайкалья утвердил название спортзала в честь ракеты "Орешник"

Жители Атамановки предложили назвать новый спортзал в честь ракеты "Орешник". Губернатор Александр Осипов поддержал идею во время "Прямого разговора"В ходе ежегодной программы "Прямой разговор" с губернатором Забайкальского края жители посёлка Атамановка, что в Читинском районе, предложили присвоить наименование новому спортивному залу в честь "Орешника".

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