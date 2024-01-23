ПДС выступает в защиту Олеси Стамате

Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) отрицает заявления эксперта WatchDog, члена Совета Центра стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией Валерия Паши, который обвиняет депутата Олесю Стамате в саботаже реформы правосудия и борьбы против коррупции.
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