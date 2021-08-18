Как коммунисты защищают рабочих или работайте без выходных

Позитив для оптимистовПолитикаКак коммунисты защищают рабочих или работайте без выходных Уникальные коммунисты в современной России. Невероятные просто. То бизнесмены и миллиардеры.Вернуться к статье93НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГусЕнаДа, коммуняки всегда бредовые идеи прокачивали....ААндрейПутин родился в СССР, воспитан был коммунистами и работал на них. Кто сейчас самый богатый?Элина МорозоваВсе , кто родился в СССР , воспитаны коммунистами. Но это не сделало всех коммунистами.NatalyКак известно, существуют четыре типа коммунизма: 1) экономический. 2) политический. 3) социальный. 4) идеалистический. С первым очень легко – неотчуждаемое право собственности человека на орудия своего производства, право участия в общей прибыли государства (получение доли дохода всего общества). Второй подразумевает под собой равные политические права (право быть избранным в органы управления, право голоса, право на работу, и т.д.) для каждого гражданина, невзирая на его общественное положение, умения и заслуги. Третий – равное разделение продуктов производства на каждого участника производства, в масштабах страны – «от каждого по способностям, каждому по потребностям», равноправная социализация (доступность каждому человеку) медицинского обслуживания, собственного жилья, достойного пропитания, школьного и профессионального обучения, достойная безбедная старость, и тому подобное, за счет государства, то есть за счет всех граждан. Четвертый есть совокупность всех трёх предыдущих. В идеале, как следует из названия. Теперь поговорим о практике всех видов коммунизма. Не так, как в книжках пишут и в речах говорят, а что происходит и происходило на самом деле.Во времена СССР была популярна народная шутка – «Тащи с работы каждый гвоздь, ты тут хозяин, а не гость». И действительно, тащили все и всё. Я сам не раз это видел, и сам тащил с работы тоже. Потому что это по факту не противоречило постулату коммунистов о правах собственности трудящегося на орудия производства и продукцию производства. Делает рабочий цемент – почему бы мешок не упереть домой? Имеет право. Делает рабочий колбасу – имеет право стырить батон-другой домой. Разгружает человек машину на мясокомбинате – тырит говяжью полутушу (обычно тырили на троих, потому что одному тяжело, лично видел). Сидит человек в солидном офисе министерства или НИИ – тырит бумагу и авторучку. Ведь все заводы-предприятия-институты-колхозы-министерства созданы на народные (как утверждают коммунисты) средства, а отдельный человек – часть народа, вот и тырили на вполне морально законных основаниях, обоснованных отцами-основателями коммунизма. Политические права в СССР были сведены к одному – партия всегда права, а кто не понял – будут сидеть, лес рубить, или еще чего похуже. В идеальном политически коммунистическом государстве такие вещи, как НКВД или КГБ просто не нужны. Ну если все настолько сознательные, что за ними присмотра не надо. Однако присмотр был всегда, и сейчас есть. Потому что идеальные сознательные законопослушные граждане бывают только в фантастических романах.Идеалистический коммунизм – самое страшное, что может быть. Коммунисты-идеалисты-философы хотят из «сейчас» перепрыгнуть сразу в мир, созданный, например, Иваном Ефремовым (роман «Туманность Андромеды» и другие). То есть чтобы по щелчку – раз!, и мы все уже живем в светлом коммунистическом мире, где все пучком. Коммунисты-идеалисты-практики понимают, что этот гиперболический «щелчок» просто так не произойдет, и что надо хоть что-то сделать. Например, расстрелять всех недовольных предполагаемым идеальным обществом. Ну чтобы не мешались под ногами. Такими были Троцкий и Ленин, то есть наоборот в очередности. Не суть важно, сколько десятков миллионов несогласных людей надо убить. Главное – мировой коммунизм.NatalyОбсудим современных молодых коммунистов? Я говорю конкретно о молодых людях, которые придерживаются коммунистических идей. Но это именно идеи. Вычитанные где-то в книгах, услышанные от старых членов КПСС, которые «не перековались» в олигархов и акул капитализма. То есть эти молодые мужчины и девушки никогда не жили при правлении коммунистов, но страстно желают этого в будущем, желательно ближайшем. Я смотрела множество видеоблоггеров на Ютюбе, которые топят за коммунизм, или хотя бы социализм. Причем смешно выходит – один заявил, что он помнит, как они с пацанами во время СССР собирали металлолом и сдавали его на пункты вторсырья. И ерунда, что в 1991 году, последнем году правления коммунистов, ему было три годика. Все равно собирал, сдавал и все помнит. Другой блоггер, якобы известный режиссер фильмов (я видела единственный его документальный фильм ни о чем) проповедует идею православного коммунизма. Фигня, что это будет, как если бы Гитлер принял иудаизм и сделал обрезание на пике своей карьеры. Внимание! Я вовсе не против социализма или коммунизма принципиально, но для меня главное – чтобы это был идеальный социализм или коммунизм (как у Ефремова). Но поскольку я трезвомыслящий человек и понимаю, что это не достижимо и не произойдет никогда от слова совсем, то я против современных коммунистов. Потому что они хотят вести народ к тому, чего быть не может, то есть в никуда. Никогда отдельно взятый человек не будет работать во имя всеобщего блага всю свою жизнь. На войне – да, он защитит своего боевого товарища, или останется умирать, прикрывая отход основных сил перед лицом превосходящего противника. Отдельно взятый человек способен (далеко не каждый и далеко не всегда) на экстремальные поступки ради других, спасти кого-то из огня, или отвезти раненого в ДТП на своей машине в больницу, помочь кому-то материально может быть, и тому подобное. Но это единичные и конечные случаи в жизни человека. Война закончится, пожар потушат, спасенного вылечат. Постоянно он этим заниматься не может, потому что у него не будет времени на себя, на свою жизнь, на свою семью и детей. Вот я и говорю – идеальный коммунизм не наступит никогда, именно по причине человеческой природы. Измените менталитет человека, тогда может быть. Пытались менять, через посадки в тюрьму, расстрелы и страх. Но это не коммунизм, а тоталитаризм под флагом коммунизма. Или национальный социализм под флагом свастики и за счет покоренных народов.Элина МорозоваЗачем читать всякую лабуду? История уже показала, что такой строй не реален. Разве что построить его в одной отдельной стане за счет грабежа других стран, как это делают штаты. Но у них что то тоже не получается..СКСергей КаверинВсе правильно, я Вас поддерживаю. Те коммунисты обделались, а новые только на идеях социалки, но имея при это последнюю афоню, хотят влезть во власть и через пол года они будут очередной кпрфснёй.карюкалов вячеславЭх ностальгия.Анна ЭржибоваА что не так?они "господбояре" гр.рф. рабы,и должны пахать пахать чтобы у этого кхм и ему подобные их отпрыски на солнышке не скучали за бугром.....сами позволяем как-так и относятся,вот такое демо и некому заткнуть кучкой фекалиКомментировать
Свежие комментарии